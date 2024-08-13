СМИ: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию

Украина рассматривала разные сценарии внезапного нападения на Россию и получила поддержку от США и Евросоюза на первое крупное вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, подготовка к нападению на Россию осуществлялась на протяжении продолжительного времени с одобрения президента США Джо Байдена и Евросоюза.

Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России

В публикации также отмечается, что союзники по НАТО считают маловероятным шансы украинских вооруженных сил на длительное закрепление на российской территории.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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