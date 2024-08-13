СМИ: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию

Украина рассматривала разные сценарии внезапного нападения на Россию и получила поддержку от США и Евросоюза на первое крупное вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, подготовка к нападению на Россию осуществлялась на протяжении продолжительного времени с одобрения президента США Джо Байдена и Евросоюза.