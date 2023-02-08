В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией

Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, сообщает RT со ссылкой на заявление ветерана Вооружённых сил США Ноктиса Дрейвена.

Глава МИД Литвы: Россия вряд ли проиграет на Украине

«Россия возьмёт Украину, не сомневайтесь», — написал он. Эксперт отметил, что дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят». Западный мир столкнётся с «эскалацией пропаганды», которая поставит своей целью развязать конфликт между Россией и США, отметил Дрейвен.

Ранее ветеран заявил, что украинским солдатам необходимо перейти на сторону России из-за политики властей своей страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры