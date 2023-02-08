«Россия возьмёт Украину, не сомневайтесь», — написал он. Эксперт отметил, что дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят». Западный мир столкнётся с «эскалацией пропаганды», которая поставит своей целью развязать конфликт между Россией и США, отметил Дрейвен.

Ранее ветеран заявил, что украинским солдатам необходимо перейти на сторону России из-за политики властей своей страны.

