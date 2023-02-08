В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, сообщает RT со ссылкой на заявление ветерана Вооружённых сил США Ноктиса Дрейвена.
«Россия возьмёт Украину, не сомневайтесь», — написал он. Эксперт отметил, что дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят». Западный мир столкнётся с «эскалацией пропаганды», которая поставит своей целью развязать конфликт между Россией и США, отметил Дрейвен.
Ранее ветеран заявил, что украинским солдатам необходимо перейти на сторону России из-за политики властей своей страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой
- Во Франции заявили, что визит Зеленского в Брюссель приведёт к эскалации конфликта
- В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
- Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
- Министр обороны ФРГ Писториус: Мир без Путина был бы лучше
- Службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы
- Скандинавские страны выступили против допуска россиян на соревнования
- В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
- Синоптик: В Москве морозы отступят уже к четвергу
- СМИ: Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru