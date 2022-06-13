Глава МИД Литвы: Россия вряд ли проиграет на Украине
Россия демонстрирует успехи в ходе специальной военной операции на Украине, что вызывает «разочарование». Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с Foreign Policy.
По словам дипломата, последние события в конфликте говорят о низких шансах «нанести поражение» российской стороне.
«Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет», — заявил Ландсбергис.
Министр добавил, что способность Москвы «стойко переносить давление» в долгосрочной перспективе будет означать, что мир находится «на очень опасной стадии геополитической реальности».
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