В США призвали украинских солдат перейти на сторону России
Украинским солдатам необходимо перейти на сторону России из-за политики властей своей страны, сообщил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.
«Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — заявил он.
Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс, предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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