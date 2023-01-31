«Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — заявил он.

Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс, предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

