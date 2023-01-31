В США призвали украинских солдат перейти на сторону России

Украинским солдатам необходимо перейти на сторону России из-за политики властей своей страны, сообщил в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен.

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«Вы сражаетесь против России — вы умираете, вы не хотите участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна, тогда как ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — заявил он.

Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс, предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России. Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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