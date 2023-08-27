В США заявили, что целые взводы и роты ВСУ сдаются в плен
Украинские военные сдаются целыми взводами в плен, сообщил YouTube-каналу London Real экс-советник главы Министерства обороны США, полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, это происходит из-за отчаянного положения на передовой. Отмечается, что об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах.
Ранее бывший советник заявил, что украинская армия оказалась в безвыходном положении, которое можно сравнить с ситуацией в 1944 году, когда вермахт лишился воздушного прикрытия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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