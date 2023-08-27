В США заявили, что целые взводы и роты ВСУ сдаются в плен

По его словам, это происходит из-за отчаянного положения на передовой. Отмечается, что об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах.

Ранее бывший советник заявил, что украинская армия оказалась в безвыходном положении, которое можно сравнить с ситуацией в 1944 году, когда вермахт лишился воздушного прикрытия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

