В США заявили, что целые взводы и роты ВСУ сдаются в плен

Украинские военные сдаются целыми взводами в плен, сообщил YouTube-каналу London Real экс-советник главы Министерства обороны США, полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор.

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По его словам, это происходит из-за отчаянного положения на передовой. Отмечается, что об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах.

Ранее бывший советник заявил, что украинская армия оказалась в безвыходном положении, которое можно сравнить с ситуацией в 1944 году, когда вермахт лишился воздушного прикрытия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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