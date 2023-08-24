Полковник Макгрегор: Украина оказалась в безвыходной ситуации

Украинская армия оказалась в безвыходном положении, которое можно сравнить с ситуацией в 1944 году, когда вермахт лишился воздушного прикрытия. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Полковник напомнил, что немецкие военные без защиты с воздуха не могли эффективно сражаться, несмотря на хорошее вооружение и новейшее оборудование.

«Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине», — указал Макгрегор.

Бывший советник шефа Пентагона подчеркнул, что в XX веке Германия не пошла на перемирие даже в критический момент и поплатилась за это. Аналогичный сценарий может повториться на Украине.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Киеву придется подписать капитуляцию, как Япония после Второй мировой войны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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