Полковник Макгрегор допустил поход российской армии на Львов
Российская армия способна дойти до Львова на Западной Украине. Такое мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный полагает, что ВС РФ дойдут до Львова, если США откажутся от переговоров на Украине. Эксперт призвал администрацию Белого дома остановить боевые действия и начать готовиться к мирному соглашению.
В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, предупредил Макгрегор.
В эфире телеканала «Прямой» украинский генерал Сергей Кривонос не исключил, что ВСУ попадут в окружение под Харьковом. Он отметил успешное наступление российских сил в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru