Военный полагает, что ВС РФ дойдут до Львова, если США откажутся от переговоров на Украине. Эксперт призвал администрацию Белого дома остановить боевые действия и начать готовиться к мирному соглашению.

В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, предупредил Макгрегор.

В эфире телеканала «Прямой» украинский генерал Сергей Кривонос не исключил, что ВСУ попадут в окружение под Харьковом. Он отметил успешное наступление российских сил в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».

