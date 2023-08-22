Полковник Макгрегор допустил поход российской армии на Львов

Российская армия способна дойти до Львова на Западной Украине. Такое мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный полагает, что ВС РФ дойдут до Львова, если США откажутся от переговоров на Украине. Эксперт призвал администрацию Белого дома остановить боевые действия и начать готовиться к мирному соглашению.

В противном случае ситуация может выйти из-под контроля, предупредил Макгрегор.

В эфире телеканала «Прямой» украинский генерал Сергей Кривонос не исключил, что ВСУ попадут в окружение под Харьковом. Он отметил успешное наступление российских сил в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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