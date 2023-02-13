В США заявили, что точность и массовость ударов гарантируют России успех в боях
Точность и массовость российской артиллерии гарантируют Москве успех в боях с украинскими Вооруженными силами, сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, войны, которые велись в последние 100 лет, побеждались благодаря точной и разрушительной огневой мощи. «У нас есть такие системы, к сожалению, есть и у русских, китайцев. Монополия, которая у нас была в этой сфере в течение многих лет, ушла в небытие», — отметил Макгрегор.
Он считает, что Россия показала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми. Макгрегор подчеркнул, что для победы необходимо огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов, а у России есть обе эти составляющие.
Ранее Макгрегор рассмеялся в ответ на вопрос о планах польского лидера Анджея Дуды помочь Киеву захватить Крым.
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