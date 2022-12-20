Полковник США Макгрегор: Вашингтон может использовать Польшу как плацдарм против России

США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о потенциале Польши как «плацдарма против России».

Байден: США не отправляют военнослужащих на Украину

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна не отправляла и не планирует отправлять на Украину свои войска.

По его словам, речь идет только о материальной поддержке Киеву.

При этом ранее телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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