Полковник США Макгрегор: Вашингтон может использовать Польшу как плацдарм против России

США могут вступить в прямую конфронтацию с Россией, отправив американских солдат из Польши на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что в Вашингтоне часто можно услышать разговоры о потенциале Польши как «плацдарма против России».