В США заявили, что российские системы ПВО уничтожат F-16 на Украине

Истребители F-16 нельзя использовать на Украине, так как они не могут преодолеть системы противовоздушной обороны России, сообщил Business Insider ветеран ВВС США, экс-пилот F-16 Джон Венейбл.

СМИ: Россия уничтожит украинские аэродромы до поставок F-16

По его оценкам, электроника российских комплексов С-400 способна перехитрить системы наведения американских истребителей четвертого поколения. Поэтому передача Киеву таких самолетов не способна изменить ход боевых действий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными вопросы о поставках истребителей и вступлении в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияСШАИстребителиУкраина

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