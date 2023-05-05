В США заявили, что российские системы ПВО уничтожат F-16 на Украине
Истребители F-16 нельзя использовать на Украине, так как они не могут преодолеть системы противовоздушной обороны России, сообщил Business Insider ветеран ВВС США, экс-пилот F-16 Джон Венейбл.
По его оценкам, электроника российских комплексов С-400 способна перехитрить системы наведения американских истребителей четвертого поколения. Поэтому передача Киеву таких самолетов не способна изменить ход боевых действий.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал сложными вопросы о поставках истребителей и вступлении в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru