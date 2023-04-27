СМИ: Россия уничтожит украинские аэродромы до поставок F-16
Если американские власти примут решение о поставках истребителей F-16, Россия уничтожит аэродромы Украины в процессе их подготовки к приему самолетов, сообщил изданию Business Insider военный аналитик Майкл Пек.
По его словам, предстоит большая работа, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы в чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов в двигатели. Кроме того, аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой.
Пек отметил, что Россия имеет средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.
Ранее в Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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