Зеленский назвал сложными вопросы о поставках истребителей и вступлении в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Гааге назвал сложными вопросы о получении Киевом истребителей F-16 и принятии Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам Зеленского, украинские власти понимают, что предварительно необходимо пройти обучение управлению F-16 и что истребители могут предоставить лишь государства, обладающими ими.
Президент Украины отметил, что Киев прорабатывает указанные вопросы.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не может направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru