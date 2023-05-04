Зеленский назвал сложными вопросы о поставках истребителей и вступлении в НАТО

По словам Зеленского, украинские власти понимают, что предварительно необходимо пройти обучение управлению F-16 и что истребители могут предоставить лишь государства, обладающими ими.

Президент Украины отметил, что Киев прорабатывает указанные вопросы.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не может направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

