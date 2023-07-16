В США заявили, что роспуск НАТО — лучшее, что может случиться с Украиной

Роспуск Североатлантического альянса и вывод американского военного контингента из европейских стран стал бы лучшим исходом для народа Украины, сообщил в Twitter американский политик Джеффри Янг.

Экс-разведчик Риттер: у НАТО остался военный способ решения конфликта с РФ

Так он прокомментировал слова представителя администрации США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч солдат из Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США еще не дали разрешения на обучение украинских летчиков пилотированию F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры