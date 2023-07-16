В США заявили, что роспуск НАТО — лучшее, что может случиться с Украиной
16 июля 202306:29
Роспуск Североатлантического альянса и вывод американского военного контингента из европейских стран стал бы лучшим исходом для народа Украины, сообщил в Twitter американский политик Джеффри Янг.
Так он прокомментировал слова представителя администрации США Джона Кирби о том, что в Европе находится более 80 тысяч солдат из Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что США еще не дали разрешения на обучение украинских летчиков пилотированию F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru