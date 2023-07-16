Экс-разведчик Риттер: у НАТО остался военный способ решения конфликта с РФ
У Североатлантического альянса остался только военный способ решения конфликта с Москвой, так как Россия успешно преодолела экономическое давление западных стран, сообщил в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер.
По его словам, в настоящее время российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории и она процветает, расправившись со всеми санкциями. Как отметил эксперт, в НАТО не готовы к такому развитию событий.
Ранее Риттер заявил, что в НАТО войдет только западная часть Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru