По его словам, в настоящее время российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории и она процветает, расправившись со всеми санкциями. Как отметил эксперт, в НАТО не готовы к такому развитию событий.

Ранее Риттер заявил, что в НАТО войдет только западная часть Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

