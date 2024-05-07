Слуцкий: Переговоры России и Украины возможны на условиях Москвы

Переговоры России и Украины возможны только на условиях Москвы, также важна готовность Киева и его западных кураторов перейти к переговорному процессу. Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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Он пояснил, что условиями России по-прежнему остается полная денацификация и демилитариация Украины, а также другие требования, выдвинутые Россией еще в 2022 году.

«Судя по всему, этот марионеточный режим и его кукловоды на Западе к переговорам не готовы. Будем следить за ситуацией», - добавил Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность переговоров между Западом, Киевом и Москвой, заявил, что «пока разговаривать не с кем». По его словам, ни один из западных или украинских политиков не готов к серьезному диалогу, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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