В США заявили, что «план победы» Зеленского предполагает действия третьих стран

По его словам, план «не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру.

Дипломат не стал раскрывать подробности плана Зеленского, предоставив Киеву самому говорить о своих инициативах.

Ранее стало известно, что украинское общество не увидит «план победы» президента Украины Владимира Зеленского целиком, часть пунктов останется в секрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

