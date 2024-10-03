В США заявили, что «план победы» Зеленского предполагает действия третьих стран

Предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме

По его словам, план «не только о том, что могла бы сделать Украина, но также о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру.

Дипломат не стал раскрывать подробности плана Зеленского, предоставив Киеву самому говорить о своих инициативах.

Ранее стало известно, что украинское общество не увидит «план победы» президента Украины Владимира Зеленского целиком, часть пунктов останется в секрете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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