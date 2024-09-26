Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме
В Белом доме в Овальном кабинете состоялась встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Джо Байдена. Трансляцию встречи ведет C-SPAN.
В ходе переговоров, по данным Bloomberg, украинский лидер представит свой «план победы», состоящий из пяти пунктов, среди которых официальное приглашение Украины в НАТО и гарантии постоянных поставок современного оружия.
При этом источники ABC News отмечали, что предложенный план не включает никаких уступок России.
Российская сторона настаивает на начале переговоров с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, а также отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru