Байден и Зеленский обсудили «план победы» Украины в Белом доме

При этом источники ABC News отмечали, что предложенный план не включает никаких уступок России.

Российская сторона настаивает на начале переговоров с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, а также отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России, передает «Радиоточка НСН».

