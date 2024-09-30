Ермак: Украинцам не раскроют секретные пункты «плана победы» Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, уточнил, что в плане есть положения как об объёмах военной помощи, так и о дипломатических шагах. Он состоит из пяти пунктов.

Ранее американская газета Politico сообщила, что Байден, а также его советники усомнились в так называемом плане победы Зеленского, передает RT.

