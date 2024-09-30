Ермак: Украинцам не раскроют секретные пункты «плана победы» Украины

Украинское общество не увидит «план победы» президента Украины Владимира Зеленского целиком, часть пунктов останется в секрете, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что то, что становится публичным, слышит не только вся Украина, но и «враг». Поэтому некоторые детали плана должны остаться в тайне. По словам Ермака, этапы плана имеют «чувствительный характер», поэтому нельзя допустить утечки информации.

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Украинский лидер Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, уточнил, что в плане есть положения как об объёмах военной помощи, так и о дипломатических шагах. Он состоит из пяти пунктов.

Ранее американская газета Politico сообщила, что Байден, а также его советники усомнились в так называемом плане победы Зеленского, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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