Ермак: Украинцам не раскроют секретные пункты «плана победы» Украины
Украинское общество не увидит «план победы» президента Украины Владимира Зеленского целиком, часть пунктов останется в секрете, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире национального телемарафона.
Он уточнил, что то, что становится публичным, слышит не только вся Украина, но и «враг». Поэтому некоторые детали плана должны остаться в тайне. По словам Ермака, этапы плана имеют «чувствительный характер», поэтому нельзя допустить утечки информации.
Украинский лидер Владимир Зеленский представил свой «план победы» президенту США Джо Байдену 26 сентября. ABC News со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру, уточнил, что в плане есть положения как об объёмах военной помощи, так и о дипломатических шагах. Он состоит из пяти пунктов.
Ранее американская газета Politico сообщила, что Байден, а также его советники усомнились в так называемом плане победы Зеленского, передает RT.
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