В США заявили, что передача ВСУ F-16 в корне не изменит расстановку сил
15 ноября 202305:02
Поставки Западом Украине F-16 повысит потенциал Вооруженных сил страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла.
При этом он признал, что истребители не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя. Отмечается, что с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне СВО фундаментальным образом не поменяется.
В октябре летчики ВСУ начали обучение основам пилотирования F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru