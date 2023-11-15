В США заявили, что передача ВСУ F-16 в корне не изменит расстановку сил

Поставки Западом Украине F-16 повысит потенциал Вооруженных сил страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

Бельгия поставит Украине несколько самолетов F-16 с 2025 года

При этом он признал, что истребители не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя. Отмечается, что с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне СВО фундаментальным образом не поменяется.

В октябре летчики ВСУ начали обучение основам пилотирования F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАИстребители

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