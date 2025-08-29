Бессараб: Государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей

По ее словам, государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей. При этом власти должны задуматься о том, чтобы выплачивать маткапитал и на всех последующих детей, чтобы увеличить количество многодетных семей.

Парламентарий считает, что бы правильно, «если бы за четвертого ребенка давали 4%, а за пятого — беспроцентную ипотеку».

Она призвала повышать сумму маткапитала, отметив, что, прежде всего, нужно простимулировать семьи на рождение третьего, четвертого и последующих детей.

Ранее было предложено отказаться от индексации маткапитала на первенца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

