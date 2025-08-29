Госдеп США одобрил продажу Киеву боеприпасов и оборудования на $825 млн
Американский Госдепартамент одобрил продажу Украине авиационных боеприпасов увеличенной дальности Extended Range Attack Munition (ERAM) и связанного с ними оборудования на $825 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Минобороны.
Отмечается, что продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе. Украина запросила до 3,35 тыс. единиц этого оружия. Также Киеву будут поставлены запасные части, программное обеспечение, учебные материалы.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу ракет увеличенного радиуса атаки, которые должны поступить в распоряжение Украины в течение шести недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
