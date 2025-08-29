Госдеп США одобрил продажу Киеву боеприпасов и оборудования на $825 млн

Отмечается, что продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе. Украина запросила до 3,35 тыс. единиц этого оружия. Также Киеву будут поставлены запасные части, программное обеспечение, учебные материалы.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу ракет увеличенного радиуса атаки, которые должны поступить в распоряжение Украины в течение шести недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

