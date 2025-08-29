Рост номинальных зарплат в РФ начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19
В июне в России средняя номинальная зарплата достигла 103 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Это на 15% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста впервые замедлились с пандемийного 2020 года — на 0,3 п.п. по сравнению с 2024 годом.
Причина кроется в охлаждении деловой активности после подъема 2022–2023 годов. В настоящее время компании осторожнее увеличивают расходы на персонал на фоне замедления экономики, снижения кредитования, роста налогов и сокращения маржи. Кроме того, бизнесу мешает высокая ключевая ставка Центробанка РФ и рост долговой нагрузки.
Раньше вакансии дорожали на 20–30% в год. При этом в первом полугодии текущего года средние предложения выросли только на 5%, до 75 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что с 1 октября вырастут зарплаты госслужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рост номинальных зарплат в РФ начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19
- Половина поступающих в школы детей мигрантов не сдали русский язык
- У самолёта «Уральских авиалиний» отказал двигатель при взлете
- Бессараб: Государство меняет подходы в поощрении граждан к рождению детей
- Госдеп США одобрил продажу Киеву боеприпасов и оборудования на $825 млн
- Спасатель: Шансы найти живым пропавшего в Босфоре Свечникова малы
- Появилось видео момента поражения корабля ВСУ
- В Госдуме предложили запретить задавать школьникам домашние задания на выходные
- В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО
- МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru