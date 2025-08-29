Рост номинальных зарплат в РФ начал замедляться впервые с эпидемии COVID-19

Это на 15% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста впервые замедлились с пандемийного 2020 года — на 0,3 п.п. по сравнению с 2024 годом.

Причина кроется в охлаждении деловой активности после подъема 2022–2023 годов. В настоящее время компании осторожнее увеличивают расходы на персонал на фоне замедления экономики, снижения кредитования, роста налогов и сокращения маржи. Кроме того, бизнесу мешает высокая ключевая ставка Центробанка РФ и рост долговой нагрузки.

Раньше вакансии дорожали на 20–30% в год. При этом в первом полугодии текущего года средние предложения выросли только на 5%, до 75 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что с 1 октября вырастут зарплаты госслужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

