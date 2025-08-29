В Орловской области после атаки БПЛА ранен человек

В Орловской области четыре здания повреждены обломками беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, в том числе два - в Орле, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

Беспилотник протаранил жилой дом в Ростове-на-Дону

По его словам, один человек получил ранения. На местах происшествий работают сотрудники специальных служб, ситуация находится под контролем.

Ранее при атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

