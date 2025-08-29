Спасатель: Шансы найти живым пропавшего в Босфоре Свечникова малы
29 августа 202500:18
Шансы найти живым пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова малы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спасателя 1 класса Евгения Слизовского.
«До тех пор, пока человек не найден, мы никогда не считаем его погибшим», — заявил он, указав, что шансы невелики.
Ранее участник заплыва через Босфор, пловец Хаяти Шамильоглу заявил, что видел пропавшего россиянина Николая Свечникова во время соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
