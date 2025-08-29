Появилось видео момента поражения корабля ВСУ
29 августа 202500:01
Министерство обороны России опубликовало видео атаки российского безэкипажного катера по разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь».
Инфракрасная камера была установлена на морском дроне, который потопил украинское судно. На записи запечатлено, как катер приближается к цели, а находящиеся на борту люди бегают по судну в панике.
Это произошло в устье реки Дунай. ВСУ признали факт удара, заявив о потерях среди военных.
Ранее ВС РФ с помощью «Ланцетов» пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
