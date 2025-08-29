Появилось видео момента поражения корабля ВСУ

Инфракрасная камера была установлена на морском дроне, который потопил украинское судно. На записи запечатлено, как катер приближается к цели, а находящиеся на борту люди бегают по судну в панике.

Это произошло в устье реки Дунай. ВСУ признали факт удара, заявив о потерях среди военных.

Ранее ВС РФ с помощью «Ланцетов» пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

