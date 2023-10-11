Бельгия поставит Украине несколько самолетов F-16 с 2025 года

Бельгия поставит Украине «несколько» истребителей F-16, начиная с 2025 года. Об этом заявила глава минобороны королевства Людивин Дедондер, сообщает радио RTL.

Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев

«С 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Бельгия намерена продолжить подготовку украинских пилотов.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна может начать поставки F-16 Украине в 2024 году, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СамолетыУкраинаБельгия

Горячие новости

Все новости

партнеры