Бельгия поставит Украине несколько самолетов F-16 с 2025 года
11 октября 202310:04
Бельгия поставит Украине «несколько» истребителей F-16, начиная с 2025 года. Об этом заявила глава минобороны королевства Людивин Дедондер, сообщает радио RTL.
«С 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Бельгия намерена продолжить подготовку украинских пилотов.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна может начать поставки F-16 Украине в 2024 году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru