Бельгия поставит Украине несколько самолетов F-16 с 2025 года

«С 2025 года на Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Бельгия намерена продолжить подготовку украинских пилотов.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна может начать поставки F-16 Украине в 2024 году, напоминает RT.

