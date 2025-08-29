Половина поступающих в школы детей мигрантов не сдали русский язык

В Санкт-Петербурге около половины детей мигрантов, которые для поступления в школы сдавали экзамен по русскому языку, не справились с тестированием, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

Экзамен сдавали 514 детей, успешно справились только 257 человек. В настоящее время проведение тестирования продолжается.

Для проваливших тест по русскому языку детей мигрантов обещают сделать курсы, чтобы они смогли сдать его повторно, также уже сейчас в пяти регионах РФ реализуется пилотный проект по созданию адаптационных центров. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
