Половина поступающих в школы детей мигрантов не сдали русский язык

Экзамен сдавали 514 детей, успешно справились только 257 человек. В настоящее время проведение тестирования продолжается.

Для проваливших тест по русскому языку детей мигрантов обещают сделать курсы, чтобы они смогли сдать его повторно, также уже сейчас в пяти регионах РФ реализуется пилотный проект по созданию адаптационных центров. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

