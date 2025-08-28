В Госдуме предложили запретить задавать школьникам домашние задания на выходные

Парламентская фракция «Новые люди» выступила с инициативой ограничить выдачу домашних заданий в школе на выходные и праздничные дни. Соответствующее обращение депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В письме подчеркивается, что такая мера позволит школьникам полноценно отдыхать в свободные дни, укрепит их психоэмоциональное состояние и даст больше времени для семейных мероприятий и активного досуга.

По словам авторов инициативы, запрет на домашние задания в выходные поможет повысить качество усвоения материала: дети смогут сосредоточиться на учебе в будни, а не выполнять дополнительные задания в свободное время.

Депутаты попросили Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором рассмотреть внесение изменений в действующие нормативные акты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
