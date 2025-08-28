В Госдуме предложили запретить задавать школьникам домашние задания на выходные

Парламентская фракция «Новые люди» выступила с инициативой ограничить выдачу домашних заданий в школе на выходные и праздничные дни. Соответствующее обращение депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В письме подчеркивается, что такая мера позволит школьникам полноценно отдыхать в свободные дни, укрепит их психоэмоциональное состояние и даст больше времени для семейных мероприятий и активного досуга.