У самолёта «Уральских авиалиний» отказал двигатель при взлете

По предварительной причине, у него отказал двигатель. Изначально полёт должен был состояться 28 августа в 20:50, однако рейс U6-378 неоднократно откладывался — на час, а затем ещё на 30 минут.

Самолёт взлетел в 22:10, спустя минуту случился хлопок в левом двигателе. После экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальных привели в чувство на месте. Пассажиров разместили в отеле.

Ранее в Нижневартовске вынужденно сел летевший из Лондона в Пекин самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

