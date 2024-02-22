В США заявили, что не видят условий для переговоров по Украине

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве, что Вашингтон не видит в ближайшее время условий для переговоров по конфликту вокруг Украины.

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«Мы не видим условий для [дипломатии] прямо сейчас», ― заявил американский дипломат.

При этом бразильский лидер не совсем согласился с мнением госсекретаря. Лула да Силва выразил надежду, что для разрешения конфликта на Украине, равно как и для деэскалации на Ближнем Востоке, необходимо использовать все возможные методы дипломатии.

Ранее Блинкен заявил, что в настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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