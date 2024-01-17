Блинкен: перспективы долгосрочного перемирия на Украине не просматриваются
В настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
«В настоящий момент я их не вижу», - отметил глава госдепа.
По его словам, для начала консультаций необходимо желание со стороны России «в духе доброжелательности».
Блинкен пояснил, что это предполагает признание Москвой суверенитета Украины, её независимости и территориальной целостности.
Только если российское руководство согласится вести переговоры на этих базовых принципах, Украина сразу откликнется и будет готова к консультациям, которые будут поддержаны США и многими другими государствами мира, добавил американский госсекретарь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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