Блинкен: перспективы долгосрочного перемирия на Украине не просматриваются

В настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

«В настоящий момент я их не вижу», - отметил глава госдепа.