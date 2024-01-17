Блинкен: перспективы долгосрочного перемирия на Украине не просматриваются

В настоящее время каких-либо перспектив для начала переговоров по установлению долгосрочного мира на Украине нет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

«В настоящий момент я их не вижу», - отметил глава госдепа.

«Замучил Европу?»: Зеленского призывают к переговорам с Россией

По его словам, для начала консультаций необходимо желание со стороны России «в духе доброжелательности».

Блинкен пояснил, что это предполагает признание Москвой суверенитета Украины, её независимости и территориальной целостности.

Только если российское руководство согласится вести переговоры на этих базовых принципах, Украина сразу откликнется и будет готова к консультациям, которые будут поддержаны США и многими другими государствами мира, добавил американский госсекретарь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Госдеп СШАСШАПереговорыРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры