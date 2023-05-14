Спецслужбы Украины объявили набор в «колл-центры» для вымогания денег у россиян
Спецслужбы Украины объявили набор новых сотрудников в «колл-центры», чтобы вымогать деньги у россиян и граждан стран СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур России, который знает об этом от источников в СБУ.
Дополнительный набор объявлен в Днепропетровске и Запорожье. Трудоустройство выполняется только по знакомству. Сотрудник должен осуществлять прозвон базы клиентов, собирать информацию по разговору, обладать грамотной русской речью, заниматься информированием и сопровождением «клиента», выявлять его потребности.
Потенциальным сотрудникам говорят, что звонки выполняются не украинским абонентам. Возможно трудоустройство студентов, лиц без опыта работы. Предлагается предоставление жилья.
Заработная плата — до 65 тысяч гривен (около 1750 долларов). «Колл-центры» используют подставные «сим-карты», которые при звонках в РФ предоставляют операторам связи сведения о звонках с российских номеров и номер телефона российского банка, с которым общается «клиент». Ему сообщают о блокировке карты и привязанного к ней счета якобы из-за проведения спецоперации, а после мошенники из Украины просят перевести средства на «резервный счет», созданный кредитным учреждением. После этого деньги поступают в распоряжение СБУ.
Каждый телефонный разговор — источник потенциальной угрозы для человека, все нужно перепроверять, кто бы ни звонил и кем бы ни представлялся, сказал НСН Иван Соловьев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 027 / сут.
Умерли
399 тыс.+27 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 022 / сут.
- Ракеты и управляемые бомбы. Россия отвечает за атаку по авиагруппе в Брянской области
- Российский боец: украинские военные в Марьинке напуганы
- Спецслужбы Украины объявили набор в «колл-центры» для вымогания денег у россиян
- Россия нанесла удары по складам ВСУ на западе Украины
- Названа новая причина провала контрнаступления Украины
- МИД РФ не исключил эскалации конфликта между НАТО и Россией в Арктике
- В Абхазии в автоаварии погибли пять человек
- Великобритания выступит за укрепление оказываемой Украине поддержки
- Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной
- Советник Пушилина назвал цель удара Украины по Донецку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru