В США заявили, что конфликт на Украине вошел в заключительную фазу

По его словам, на это указывает интенсивная переброска Вооруженных сил Украины, после которой позиции на донбасском направлении оголились. Также на исход повлияет политический кризис в США.

Тем временем, американские власти могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о сумме в 125 миллионов долларов.

