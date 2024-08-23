В США заявили, что конфликт на Украине вошел в заключительную фазу
23 августа 202405:19
После нападения на Курскую область конфликт вокруг Украины вступил в заключительную, но опасную стадию, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экономист из США Джеффри Сакс.
По его словам, на это указывает интенсивная переброска Вооруженных сил Украины, после которой позиции на донбасском направлении оголились. Также на исход повлияет политический кризис в США.
Тем временем, американские власти могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о сумме в 125 миллионов долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru