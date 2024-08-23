СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 125 млн долларов
23 августа 202405:02
Американские власти могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Associated Press.
Речь идет о сумме в 125 миллионов долларов. Официально о новом пакете могут объявить 23 августа.
Как ожидается, Киев получит ракеты для ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, снаряды и прочую технику.
Ранее стало известно, что США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ульяновске арестована квартира фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
- В США заявили, что конфликт на Украине вошел в заключительную фазу
- СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 125 млн долларов
- SHAMAN установил рекорд по продолжительности пения одной ноты
- Харрис планирует назвать Трампа опасным для США человеком
- Усманов назвал ошибкой Запада санкции в отношении российского бизнеса
- МИД РФ: Тысячи граждан НАТО хотят переехать в Россию для сохранения семьи
- Пентагон разрешил Киеву контрудары американским оружием
- На Кубани разворачивают водителей, направляющихся к порту «Кавказ»
- МЧС: местоположение одного человека с парома в порту «Кавказ» не установлено
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru