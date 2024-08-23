СМИ: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 125 млн долларов

Американские власти могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Associated Press.

Трамп заявил об опустевших оружейных складах США из-за поставок Киеву

Речь идет о сумме в 125 миллионов долларов. Официально о новом пакете могут объявить 23 августа.

Как ожидается, Киев получит ракеты для ПВО, HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, снаряды и прочую технику.

Ранее стало известно, что США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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