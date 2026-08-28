Командирам воинских частей разрешили удостоверять имущественные сделки военнослужащих вместо нотариусов
Кабмин России одобрил поправки в Семейный кодекс, позволяющие командирам воинских частей заверять письменное согласие супругов военнослужащих на сделки с недвижимостью, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о тех случаях, когда в месте службы отсутствует нотариус. Согласно законопроекту, изменения предлагается внести в статью 35 Семейного кодекса, которая сейчас предусматривает обязательное нотариальное согласие супруга или супруги при распоряжении совместным имуществом.
Из документа следует, что для военнослужащих, проходящих службу «в труднодоступной или отдалённой местности, где отсутствует нотариус», будет предусмотрен особый порядок. В таких случаях подпись военнослужащего под согласием сможет удостоверить командир или начальник воинской части, соединения, либо военно-учебного заведения.
Ранее риелтор объяснил, почему нотариус не поможет защититься от мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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