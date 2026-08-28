«Википедия» перестала открываться в России

«Википедия» перестала открываться в России, сообщает Telegram-канал Mash.

Вассерман предложил альтернативу блокировке «Википедии»

Пользователи в массовом порядке жалуются на отсутствие доступа. Причины пока неизвестны.

Отмечается, что через VPN сервис работает.

Блокировка «Википедии» затруднит работу людей интеллектуального труда, откинув Россию на обочину истории, а спорные исторические статьи можно отредактировать, заявил НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.

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ФОТО: AP/TASS
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