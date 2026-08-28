Лавров рассказал, какие предложения и как обсуждали в Анкоридже

По его словам, речь шла о предложениях, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф «привозил за неделю до Анкориджа». Они «содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле». На саммите в Анкоридже «было изложено предложение США», заявил российский дипломат.

Лавров указал, что Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «в превосходных тонах» отзывался о достигнутых результатах саммита, отмечая, что остался лишь один сложный вопрос — контроль ВСУ над частью ДНР.

«Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках», - указал министр. Лавров напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». «Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», — добавил глава МИД РФ.

Ранее Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

