Лавров рассказал, какие предложения и как обсуждали в Анкоридже
Москва и Вашингтон обсуждали на саммите в Анкоридже предложения с «компромиссными нюансами», сообщил РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, речь шла о предложениях, которые спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф «привозил за неделю до Анкориджа». Они «содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле». На саммите в Анкоридже «было изложено предложение США», заявил российский дипломат.
Лавров указал, что Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным «в превосходных тонах» отзывался о достигнутых результатах саммита, отмечая, что остался лишь один сложный вопрос — контроль ВСУ над частью ДНР.
«Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках», - указал министр. Лавров напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». «Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», — добавил глава МИД РФ.
Ранее Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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