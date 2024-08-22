Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью 22 августа пытались нанести удары по Курской АЭС. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимр Путин.

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На совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях он указал, что соответствующая информация была направлена в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Они обещают сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации», - отметил глава государства.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, отметил, что ситуация на АЭС стабильная, всё работает в штатном режиме.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «очень серьёзно» оценивает риск повреждения Курской АЭС в результате нападения ВСУ на территорию области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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