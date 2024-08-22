Путин заявил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС

На совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях он указал, что соответствующая информация была направлена в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Они обещают сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации», - отметил глава государства.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, в свою очередь, отметил, что ситуация на АЭС стабильная, всё работает в штатном режиме.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «очень серьёзно» оценивает риск повреждения Курской АЭС в результате нападения ВСУ на территорию области, сообщает RT.

