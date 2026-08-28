Глава СПЧ предложил исключать детей из школ за оскорбление учителей

Предлагается, в том числе, исключать их из образовательного учреждения. Действующие правила формально позволяют отчислить хулигана, но на практике это невозможно, и необходимо «перевести формальную возможность в реальную», указал Фадеев.

По его словам, в СПЧ уже предлагали вернуть оценку за поведение. Глава Совета также заявил, что решение о дальнейшей судьбе отчисленного ребёнка должны принимать родители, которые обязаны искать другую школу, переводить на домашнее обучение или «со своим чадом что-нибудь сделать, чтобы он не оскорблял учителя».

Он считает, что неудовлетворительная оценка за поведение должна стать законным основанием для исключения ребенка из школы в целях защиты учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

