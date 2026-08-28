Военкоматы получат полные сведения на военнообязанных и их близких

Он предусматривает раскрытие практически полного досье на россиян. Госорганам и частным компаниям предлагается безвозмездно передавать военкоматам информацию по первому запросу. Речь идёт о счетах в банках, долгах и сведениях о доходах, участии в политических партиях, наличии судимостей, совершенных дорожно-транспортных происшествиях, регистрации или расторжении брака, а также о загранпаспорте.

Медицинские учреждения обяжут раскрывать диагнозы, включая психические расстройства и расстройств поведения, наркозависимости, алкоголизма и токсикомании, туберкулёза, ВИЧ и вирусного гепатита.

Приказ предусматривает получение данных этих сведений не только в отношении военнообязанного, но и его близких: супруги, детей, родных братьев и сестёр, родителей, а также шурина и свояченицы.

Ранее в Госдуме предложили отправлять в армию граждан, оспаривающих решение военкомата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

