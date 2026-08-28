Соболенко вышла на US Open в украшениях на 127 карат
Теннисистка Арина Соболенко появилась на открытии US Open в комплекте украшений от нью-йоркского ювелира Material Good, сообщает life.ru.
Общий вес драгоценных и полудрагоценных камней в нём превышает 127 карат. В комплекте ожерелье, браслет и серьги с сапфирами, турмалинами, гранатами, цирконами, шпинелями и другими камнями. Сам браслет весит 28,36 карата.
Спортсменка сотрудничает с Material Good с 2025 года и является первым амбассадором ювелирного бренда. В текущем году компания подготовила для первой ракетки мира отдельные комплекты к каждому турниру «Большого шлема».
Ранее Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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