Соболенко вышла на US Open в украшениях на 127 карат

Общий вес драгоценных и полудрагоценных камней в нём превышает 127 карат. В комплекте ожерелье, браслет и серьги с сапфирами, турмалинами, гранатами, цирконами, шпинелями и другими камнями. Сам браслет весит 28,36 карата.

Спортсменка сотрудничает с Material Good с 2025 года и является первым амбассадором ювелирного бренда. В текущем году компания подготовила для первой ракетки мира отдельные комплекты к каждому турниру «Большого шлема».

Ранее Соболенко установила рекорд женского тенниса по сумме призовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

