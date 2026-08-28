СМИ: Правительство РФ готовит увольнения чиновников из-за нехватки денег

По данным агентства, власти ввели жесткие ограничения на расходы бюджета из-за растущего дефицита и нехватки ресурсов. С апреля правительство на 35% урезало траты по всем статьям, кроме обороны, социальных расходов, зарплат бюджетникам, субсидий регионам и выплаты процентов по государственному долгу. Государственным ведомствам поручено отложить все несрочные расходы, а также подготовить сокращение штатов на 15%.

Режим экономии был введен после того, как глава Минфина Антон Силуанов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и предупредил, что в бюджете не будет достаточно средств, чтобы осуществить все платежи вовремя. К тому моменту отрицательное сальдо федеральной казны достигло 5,5 трлн рублей, а правительство столкнулось с кризисом ликвидности.

Несмотря на сложности, власти не считают ситуацию с бюджетом критической и исходят из того, что Россия сможет финансировать продолжение боевых действий еще несколько лет.

Ранее в МИД РФ призвали готовиться к затяжным боям на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

