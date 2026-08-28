Швейцария допустила новый раунд переговоров по Украине в Женеве

Очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве, сообщает РБК со ссылкой на МИД Швейцарии.

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Там указали, что страна поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. «Швейцария поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное Министерство иностранных дел поддерживает контакт со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Так дипломаты ответили на вопрос, обращались ли стороны конфликта, а также США с предложением об организации переговоров на их площадке.

Все звучащие из Киева заявления о необходимости переговоров делаются «для отвода глаз», заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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