Швейцария допустила новый раунд переговоров по Украине в Женеве

Там указали, что страна поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. «Швейцария поддерживает все дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира на Украине. Федеральное Министерство иностранных дел поддерживает контакт со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Так дипломаты ответили на вопрос, обращались ли стороны конфликта, а также США с предложением об организации переговоров на их площадке.

Все звучащие из Киева заявления о необходимости переговоров делаются «для отвода глаз», заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

