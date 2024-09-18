В США заявили, что хотят продвигать «мирный план» Зеленского

Американские власти ознакомились с «мирным планом» украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Зеленский пообещал в сентябре представить Байдену «план победы Украины»

По ее словам, США убеждены, что он может «сработать». «Надеюсь, мы сможем добиться некоторого прогресса в этом направлении», – заявила дипломат. Суть плана она не раскрыла.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план Киева по основным пунктам готов на 90 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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