В США заявили, что хотят продвигать «мирный план» Зеленского

По ее словам, США убеждены, что он может «сработать». «Надеюсь, мы сможем добиться некоторого прогресса в этом направлении», – заявила дипломат. Суть плана она не раскрыла.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план Киева по основным пунктам готов на 90 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

