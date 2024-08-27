Зеленский пообещал в сентябре представить Байдену «план победы Украины»

«План победы Украины» подготовлен. Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, документ будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре текущего года.

Также Зеленский указал, что план передадут и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, так как в Киеве «не знают, кто будет следующим главой белого дома».

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Украина не откажется от своих территорий в рамках каких-либо переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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