Зеленский пообещал в сентябре представить Байдену «план победы Украины»

По его словам, документ будет представлен президенту США Джо Байдену в сентябре текущего года.

Также Зеленский указал, что план передадут и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, так как в Киеве «не знают, кто будет следующим главой белого дома».

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что Украина не откажется от своих территорий в рамках каких-либо переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность, сообщает RT.

