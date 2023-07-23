В США заявили, что Россия в августе уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом

Армия России летом уничтожит последние людские резервы украинской армии под Харьковом, сообщил в своем YouTube-канале бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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По его словам, как только это произойдет, российская армия укрепятся под городом и дождется атаки последних резервов ВСУ, которые будут перемолоты так же, как и на южном направлении фронта. Экс-советник считает, что конфликт вокруг Украины закончится, как только Североатлантический альянс выйдет из Украины и перестанет быть дестабилизирующим фактором у границ России.

Ранее Макгрегор заявил, что бойцы ВСУ поставили лидерство Зеленского под сомнение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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