Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ боятся атаковать позиции ВС РФ

В украинской армии почти нет солдат, готовых продолжать сражаться с российскими силами. Такое мнение в интервью YouTube-каналу London Real высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку», - констатировал эксперт.

По его словам, украинские военные разобщены и разочарованы действиями своего командования. Макгрегор уверен, что у ВСУ нет шансов прорвать российскую оборону.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области. Он заявил, что противник провел перегруппировку в районе села Пятихатки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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