«Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку», - констатировал эксперт.

По его словам, украинские военные разобщены и разочарованы действиями своего командования. Макгрегор уверен, что у ВСУ нет шансов прорвать российскую оборону.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области. Он заявил, что противник провел перегруппировку в районе села Пятихатки, передает «Радиоточка НСН».

