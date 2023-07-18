Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ боятся атаковать позиции ВС РФ
В украинской армии почти нет солдат, готовых продолжать сражаться с российскими силами. Такое мнение в интервью YouTube-каналу London Real высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку», - констатировал эксперт.
По его словам, украинские военные разобщены и разочарованы действиями своего командования. Макгрегор уверен, что у ВСУ нет шансов прорвать российскую оборону.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области. Он заявил, что противник провел перегруппировку в районе села Пятихатки, передает «Радиоточка НСН».
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