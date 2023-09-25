В США заявил о «мощном возмездии» России в ответ на украинские атаки

По его словам, ракетные удары со стороны Киева были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Однако каждый раз, когда противник делает что-то подобное, РФ отвечает с гораздо большей мощью. Как отметил эксперт, действия украинских военных может привести к сносу генштаба Украины.

Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, он будет добиваться выполнения требований Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

