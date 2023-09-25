В США заявил о «мощном возмездии» России в ответ на украинские атаки
Российские военные наносят мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки противника, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
По его словам, ракетные удары со стороны Киева были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Однако каждый раз, когда противник делает что-то подобное, РФ отвечает с гораздо большей мощью. Как отметил эксперт, действия украинских военных может привести к сносу генштаба Украины.
Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, он будет добиваться выполнения требований Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявил о «мощном возмездии» России в ответ на украинские атаки
- Российские бойцы рассказали, как уничтожили танки Leopard
- Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник
- В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали 22 человека
- «Зенит» проиграл «Локомотиву» в девятом туре РПЛ
- Жена Карпина объяснила эмоциями слова об отъезде из России
- В Курске отменили салют в честь Дня города
- Косово обвинило Сербию в причастности к нападению на полицейских
- The Spectator: Киев может лишиться поддержки Запада из-за поведения Зеленского
- В Армению прибыла первая группа переселенцев из Карабаха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru