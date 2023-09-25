В США заявил о «мощном возмездии» России в ответ на украинские атаки

Российские военные наносят мощные удары по Украине в ответ на ракетные атаки противника, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

По его словам, ракетные удары со стороны Киева были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы «бьет Россию в самое сердце». Однако каждый раз, когда противник делает что-то подобное, РФ отвечает с гораздо большей мощью. Как отметил эксперт, действия украинских военных может привести к сносу генштаба Украины.

Ранее Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не отступит в конфликте с Киевом, он будет добиваться выполнения требований Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУ

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