СМИ: Отчет Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
Предварительный отчет разведывательного управления минобороны США с оценкой результатов американских ударов по ядерным объектам Ирана подорвал «победное ликование», на которое надеялся лидер США Дональд Трамп на саммите НАТО. Об этом пишет New York Times.
Ранее СМИ со ссылкой на доклад Пентагона сообщили, что при ударах США по иранским ядерным объектам не были уничтожены основные компоненты ядерной программы республики, ее развитие лишь «отбросили» на несколько месяцев. В Белом доме опровергли эти данные.
По данным New York Times, отчет по Ирану «разрушил победное ликование», на которое рассчитывал Трамп. Утечка документа поставила под сомнение слова политика о том, что удары Вашингтона уничтожили ядерную программу Ирана. Издание указывает, что выводы доклада были «особенно вредящими», так как исходили от Пентагона, и оптимистичное настроение американского президента «разбилось», когда документ начал просачиваться в СМИ.
Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Участие в нем принимают в том числе Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, они могут провести встречу в среду, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru