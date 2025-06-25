СМИ: Отчет Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО

Ранее СМИ со ссылкой на доклад Пентагона сообщили, что при ударах США по иранским ядерным объектам не были уничтожены основные компоненты ядерной программы республики, ее развитие лишь «отбросили» на несколько месяцев. В Белом доме опровергли эти данные.

По данным New York Times, отчет по Ирану «разрушил победное ликование», на которое рассчитывал Трамп. Утечка документа поставила под сомнение слова политика о том, что удары Вашингтона уничтожили ядерную программу Ирана. Издание указывает, что выводы доклада были «особенно вредящими», так как исходили от Пентагона, и оптимистичное настроение американского президента «разбилось», когда документ начал просачиваться в СМИ.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Участие в нем принимают в том числе Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, они могут провести встречу в среду, пишет Ura.ru.

