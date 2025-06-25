Богомаз: Восстановление Брянской области оценивается в 40 млрд рублей

Программа восстановления Брянской области на фоне ущерба, нанесенного действиями ВСУ, оценивается на сумму около 40 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минэкономразвития и администрации главы государства подготовить программу комплексного восстановления пострадавших из-за ВСУ районов Курской, Белгородской, Брянской областей.

Как отметил Богомаз, главам регионов и федеральным министерствам поручено разработать программу по восстановлению, защите и развитию трех регионов.

«Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения... Сегодня объем программ - в пределах 40 миллиардов рублей», - сообщил губернатор.

По его словам, в программу включены вопросы безопасности, возмещения потерь жителям, социально-экономического развития области.

Ранее Александр Богомаз рассказал, что с начала специальной военной операции ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничье Брянской области, пишет Ura.ru.

